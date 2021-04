Prevažal fosile vredne več deset tisoč evrov

Hrvaški policisti so na mejnem prehodu z Bosno in Hercegovino pri Stari Gradiški 17. aprila ustavili avtomobil s slovensko registracijo, v katerem so našli številne fosilne ostanke prazgodovinskih živali vredne več deset tisoč evrov. 46-letni voznik za prevoz ni imel nobene dokumentacije. Policija nadaljuje preiskavo okoliščin dogodka, sumijo pa, da fosili izvirajo iz premogovnika pri Gračanici v BiH.

Po ocenah hrvaških strokovnjakov gre za fosile srednjega miocena, stare približno 15 milijonov let. Našli so med drugim ostanke zob in čeljusti praslonov, nosorogov, svinj, bobrov, jelenov in goveda. Vodja geološko-paleontološkega oddelka hrvaškega naravoslovnega muzeja, kjer bodo za fosile tudi poskrbeli, je povedal, da gre za dragocene fosilne ostanke, ki imajo neprecenljivo vrednost za paleontologe.