Koprski policisti so v sredo v Črnotičah ustavili avtomobil, ki ga je vozil 30-letnik iz Prlekije. V vozilu so odkrili več sadik konoplje, ki so jih zasegli. Opravili so tudi preiskavo v koprskem stanovanju, kjer neprijavljeno prebiva in našli posušeno konopljo. Po zaključenih policijskih postopkih so ga izpustili, sledi pa mu kazenska ovadba. Moški, ki je doma iz Prlekije in v Kopru prebiva neprijavljen, je kršil tudi odlok vlade o prepovedi gibanja, zaradi česar mu bodo izdali tudi globo.