Prevladovala bo nestanovitnost

Naši kraji so se znašli, podobno kot večji del Evrope, v globokem in obsežnem ciklonskem območju, ki se bo nad nami zadrževalo še dalj časa, po vsej verjetnosti vsaj do okrog 10. januarja, morda pa tudi več. Dotlej ni videti občutnejših okrepitev zračnega tlaka in omembe vrednih anticiklonov. Pred nami je tako daljše obdobje s prevladujočo oblačnostjo ali kvečjemu spremenljivostjo in vsaj občasnimi, morda pa tudi kar pogostimi padavinami. Težko je v tem času pričakovati, če ne morda le izjemoma in za krajši čas, sončno zimsko vreme z lepim modrim nebom in nizkimi temperaturami. Pravzaprav bodo v tem času temperature še kar nizke, toda se bo to dogajalo ob dotoku vlažnega zraka.

