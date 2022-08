Prevrnil se je s traktorjem, rešil ga je nakladač

Prevrnil se je s traktorjem in ostal ukleščen pod njim, vendar so ga domačini rešili in reševalci nato odpeljali v ljubljanski klinični center.

V četrtek zvečer je 44-letni domačin pri vasi Čepno pri Košani s traktorjem grabil seno. Med delom je z ravnega dela zapeljal na strmo brežino, kjer je traktor brez loka prevrnilo na desni bok. Voznik je padel s sedeža, traktor pa se je naslonil nanj in se k sreči ustavil, sicer bi ga lahko usodno poškodoval, poročajo Primorske novice.

Ker se je vse dogajalo dobrih sto metrov od vasi, je ponesrečenec uspel priklicati na pomoč, pritekla je skupina domačinov, takoj poklicala na številko 112, medtem pa na silo toliko privzdignila traktor, da so ga lahko potegnili izpod njega. K sreči je imel na prednji strani traktorja nameščen čelni nakladač, ki je preprečil, da bi se traktor bočno še naprej prevračal.

Ko so na kraj prihiteli gasilci, je bil 44-letnik pri zavesti, tožil pa je po bolečinah v predelu medenice. Do prihoda reševalcev so mu nudili prvo pomoč, bistriški reševalci pa so ga potem oskrbeli in ga odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. Po prvih podatkih naj bi utrpel več udarnin in zlomov, poročajo Primorske novice. Ponesrečencu so na pomoč prihiteli košanski in pivški gasilci, s pomočjo dvigala in postojnskih kolegov pa so traktor dvignili na ravni del travnika in ga postavili na kolesa.