Prevrnil se je tovornjak cisterna, ki prevaža butan

Več gasilskih enot iz Vidma, Codroipa in kraja San Vito al Tagliamento je od 13. ure na delu na pokrajinski cesti št. 95 v Bertiolu pri Vidmu, kjer se je prevrnil na bok tovornjak cisterna, ki prevaža plin butan. Gasilci so iz razbitin potegnili poškodovanega voznika, ki je ostal vkleščen v kabini. Reševalci službe 118 so ga prepeljali v bolnišnico.

Na kraju pričakujejo posebno gasilsko enoto za jedske, biološke, kemijske in radiološke snovi NBCR iz Mester. Plin bodo pretočili v drugi tovornjak cisterno.

V nesrečo niso bila vpletena druga vozila. Pokrajinsko cesta št. 95 so zaprli za promet v obe smeri. Na kraju so karabinjerji.