Pri Bardu rešili pohodnika

Gorska reševalna služba je danes zjutraj pri Bardu rešila moškega iz Pescare, ki so ga pogrešali od včeraj. Moški je hodil po čezmejni romarski poti Cammino celeste. Včaraj bi moral doseči kočo ANA Monte Aperta, a je ni. Sin ga je zaman klical, gorski reševalci pa zvečer v koči moškega niso našli. Danes ob 7. uri je stekla iskalna akcija, reševalci iz Vidma so poškodovanega moškega našli v bližini prelaza Tanamea. Izkazalo se je, da je moški zgrešil pot in zdrsnil v grapo, pri čemer je utrpel zlom reber in odrgnine. Sprva so ga poskusili na nosilih prenesti v dolino, a so kasneje na pomoč poklicali helikopter, ki je poškodovanca odpeljal na zdravljenje.