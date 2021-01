Kampanja cepljenja se v Italiji nadaljuje: doslej je pri tem najbolj »marljiva« dežela Furlanija - Julijska krajina, saj so v naši deželi vbrizgali 1948 od 11.965 prejetih odmerkov, kar pomeni, da je že pošlo 16,3 % zaloge. Sledita Bocen (16,2 %) in Lacij (13,5 %). Na svetu sicer so najuspešnejši pri cepljenju v Izraelu, kjer so že cepili več kot 10 odstotkov prebivalstva.