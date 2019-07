Pri kraju Forni di Sopra rešili poškodovano turistko

V kraju Forni di Sopra se je popoldne na gozdni stezi »Truoi dal Von« poškodovala 57-letna turistka E.D.S.. Na strmem pobočju, spolzkem zaradi popoldanske nevihte, je izgubila ravnotežje in nerodno padla. Na kraj so prihiteli gorski reševalci, ki so ponesrečenko na višini 1200 metrov dosegli peš. Z njimi se je odpravila tudi zdravnica helikopterske reševalne službe, ki je bila zasebno na letovanju.

Ponesrečenko, ki je utrpela domnevni zlom noge, so privezali na nosilo. Slednjega so dodatno zavarovali z vrvmi in se nato spustili po tristometrskem spolzkem pobočju. Na spodnji gozdni cesti jo je pričakal rešilec službe 118, s katerim so jo odpeljali v bolnišnico.