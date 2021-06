Pri mizi na prostem lahko neomejeno število ljudi

V belih deželah, torej tudi v FJK, bo v javnih lokalih na prostem pri mizi lahko sedelo neomejeno število ljudi, v notranjih prostorih pa največ šest. Predlog konference dežel na srečanju z ministroma za zdravstvo Robertom Speranzo in ministrico za deželne zadeve Mariastello Gelmini ter predstavniki nacionalnega inštituta za javno zdravje je sprejela italijanska vlada. Zanj so se izrecno prizadevale dežele, v prvi vrsti predsednik konference dežel Massimiliano Fedriga in gostinci, medtem ko je v vladnih krogih prevladovala večja previdnost.