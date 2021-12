Pri otrocih stranski učinki cepljenja redki in blagi

Stranski učinki cepljenja so pri otrocih blagi. Tudi miokarditis, ki je nekatere posebno zaskrbljal, je redek pojav in skoraj v nobenem primeru resnejše narave. Dan po začetku cepljenja otrok od 5. do 11. leta starosti v Italiji so iz ZDA prispele pomirjujoče vesti, ki potrjujejo visoko varnost cepiv za to starostno kategorijo, potem ko je bilo otrokom v ZDA vbrizganih že 7 milijonov odmerkov. Velika večina oz. 97 odstotkov sporočil, ki jih je Center za preprečevanje in nadzor bolezni CDC prejel o stranskih učinkih, se nanaša na rahle motnje, kot so denimo rahlo povišana temperatura, glavobol, slabost, bruhanje ali bolečine v rami. Omenjeni simptomi so se v večini primerov pojavili na dan cepljenja, pogosteje po drugem odmerku. Zaradi stranskih učinkov je šolski pouk dan po cepljenju izgubil manj kot vsak deseti otrok, vsak deseti pa se je moral obrniti do svojega pediatra. Pomirjujoči so tudi podatki v zvezi z morebitnimi miokarditisi, izhaja iz poročila. Ameriški Center za preprečevanje in nadzor bolezni jih je zabeležil osem, vsi so bili v blažji obliki, pet je že prebolelih, eden je ravnokar v okrevanju, za dve pa pričakujejo dodatne informacije. Preučujejo tudi šest primerov simptomov, ki bi lahko bili skladni z miokarditisom.

Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni je medtem objavil poročilo, ki zaobjema deset evropskih držav, iz katerega je razvidno, da je od avgusta do oktobra za covidom-19 zbolelo 281.000 otrok od 5. do 11. leta. Od teh je 1837 potrebovalo hospitalizacijo, 159 intenzivno zdravljenje, 18 pa jih je umrlo. V več primerih je šlo za otroke brez predhodnih zdravstvenih težav.