Pri Pordenonu umrl 34-letni motorist

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj posredovali v kraju Roveredo in Piano na Pordenonskem, kjer se je huje poškodoval motorist. Mimoidoči, ki ga je opazil na tleh ob motorju brez zavesti, je poklical na interventno številko 112. Zdravstveno osebje mu je na kraju nudilo najnujnejšo zdravstveno oskrbo, nato so ga prepeljali v pordenonsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Kmalu zatem je prispela žalostna vest, da je v bolnišnici motorist, 34-letni ameriški vojak iz baze Usaf v Avianu, podlegel hudim poškodbam.