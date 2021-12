Pri pultu, v bazene in muzeje le cepljeni in prebolevniki

Tik pred božičem je italijanska vlada, kot napovedano, naznanila nove, »praznične« zaostritve, ki bodo stopile v veljavo 30. decembra.

POGOJ PC PRI PULTU IN MASKA FFP2 V KINU

Test ne bo več zadostoval za srebanje kave pri pultu, saj bo odslej tudi za to dejavnost obvezno izpolnjevanje pogoja PC (preboleli, cepljeni). Okrepljeno covidno potrdilo bo zdaj obvezno tudi za vstop v telovadnice, fitnese, bazene, muzeje ter za obisk zabaviščnih parkov, igralnic, razstav in termalnih središč.

Na krajevnih javnih prevoznih sredstvih, vlakih, letalih in trajektih bo treba nositi masko FFP2. Tovrstna maska bo obvezna tudi v gledališčih, koncertnih in športnih dvoranah ter kinodvoranah, v katerih bo prepovedano uživanje hrane in pijače.

SKRAJŠANO COVIDNO POTRDILO

Vlada je tudi skrajšala veljavnost covidnega potrdila z devet na šest mesecev, ta ukrep pa bo stopil v veljavo šele s 1. februarjem. Po novem se bo mogoče naročiti za poživitveni odmerek že po štirih mesecih po prejetju drugega odmerka.

MASKA TUDI ZUNAJ

Zaščitna maska bo obvezna tudi v zunanjih prostorih ne glede na barvo dežel. Do 31. januarja 2022 so prepovedali zabave, prireditve in koncerte na prostem, na katerih lahko pride do množičnega zbiranja ljudi. Do takrat bodo zaprte tudi diskoteke. Kdor pa bo želel obiskati domove za starejše občane (RSA), bo moral dokazati, da je prejel požitvitveni odmerek cepiva. Cepljeni z dvema odmerkoma, bodo morali predložiti negativen izvid testa na novi koronavirus.