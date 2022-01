Okrog 18. ure se je na avtocestnem priključku pripetila prometna nesreča. Pri izhodu za Sesljan so v smeri proti Trstu iz še neznanih vzrokov trčila tri vozila, toyota, lotus in bmw hrvaške registracije. Na kraj so prihiteli reševalci službe 118, prometna policija iz Tržiča in gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravili njene posledice. V nesreči na srečo nihče ni bil poškodovan. Zaprli so prehitevalni pas in nastala je daljša vrsta.