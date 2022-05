Pri Škofijah umrl 34-letni motorist

Koprski policisti so sinoči ob 18.57 posredovali na hitri cesti, kjer se je pri odcepu za Škofije v smeri proti državni meji pripetila smrtna prometna nesreča. Umrl je 34-letni voznik motornega kolesa. Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležila preiskovalna sodnica in državna tožilka.

Policisti so sporočili, da je 34-letni voznik motornega kolesa iz Kranja umrl zaradi neprilagojene hitrosti, saj na hitri cesti proti Italiji v levem ovinku ni zmanjšal hitrosti in je izgubil oblast nad vozilom. S sprednjim delom motorja je nato trčil v avtomobil in padel čez varnostno ograjo. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče. Vozil je po levem pasu hitre ceste iz smeri Bertokov proti Škofijam. V levem ovinku je hitrost s prometnim znakom omejena na 80 kilometrov na uro. Po trčenju v levi blatnik osebnega avtomobila je zapeljal do varnostne ograje in padel z motorja čez ograjo. Motorno vozilo je po tem brez voznika peljalo naprej še okoli 96 metrov.