Pri slapovih v Montenarah reševali osemletno deklico

Gorski reševalci in gasilci iz Vidma so v opoldanskih urah na stezi ob slapovih v Montenarah (Montenars) pri hudourniku Orvenco, na Videmskem, reševali osemletno deklico iz Nemčije, ki je med sprehodom s staršema padla in se poškodovala. Priletel je reševalni helikopter, s katerega sta se do poškodovane deklice spustila zdravnik in zdravstveni delavec, ki sta ji nudila prvo pomoč. Reševalci so jo nato na nosilu prenesli do reševalnega vozila, kjer so ji nudili dodatno oskrbo. S helikopterjem so jo naposled prepeljali v videmsko bolnišnico.