Pri zamenjavi kun turisti ob petino vrednosti

Številni turisti se pritožujejo nad visokim tečajem za zamenjavo kun na Hrvaškem, pri čemer so ponekod za 100 evrov dobili nekaj več kot 600 kun, medtem ko po uradnem tečaju vrednost enega evra znaša približno 7,5 kune. Od uradnega tečaja so torej bili prikrajšani za približno 20 odstotkov vrednosti. V hrvaški centralni banki so pojasnili, da menjalnice samostojno določajo tečaj skladno s tržnimi pogoji. Prav tako lastniki menjalnic utemeljujejo, da ni nič nezakonitega, če so tečaji visoki, saj gre, podobno kot pri prodaji drugega blaga za tržno ceno, ki jo izoblikujeta povpraševanje in ponudba. Edini pogoj pa je, da menjalniški tečaj objavijo na vidnem mestu. Zagotavljajo pa tudi, da če nekdo ni zadovoljen, mu bodo denar vrnili.