Približala se bosta ciklon in hladna vremenska fronta

Ob burji, ki je v Tržaškem zalivu dosegla hitrost malo pod 90 km/h, bo danes v FJK prevladovalo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 15 stopinj Celzija.

Jutri in v ponedeljek se bosta našim krajem približala sredozemski ciklon in hladna vremenska fronta, ki bosta vsaj deloma vplivala na vreme pri nas. Jutri bo iznad Sredozemlja prehodno pritekal bolj vlažen zrak, v ponedeljek pa se bo ob hladni vremenski fronti, ki se bo pomikala proti vzhodu zlasti onstran Alpskega grebena, prehodno povečala nestanovitnost in bo za njo pritekal hladnejši zrak.

Jutri bo zlasti dopoldne več oblačnosti in bodo ponekod možne manjše krajevne padavine. Čez dan se bo vreme delno izboljšalo.

Burja bo postopno oslabela.

V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, vmes bodo posamezne plohe in nevihte. Burja se bo v popoldanskih urah spet okrepila, temperatura se bo spuščala. Meja sneženja se bo spustila pod nadmorsko višino 1000 metrov.

Od torka kaže na večjo stanovitnost.