Približali se bosta hladni višinski jedri

Vremenska slika bo v prihodnjih dneh umirjena in stanovitna. Vztrajal bo obsežen in soliden anticiklon, vetrovi bodo postopno oslabeli, v prizemlju pa bo začel nastajati temperaturni obrat in se bo začel kopičiti bolj vlažen zrak. Iz dneva v dan bo postopno več vlage, ozračje bo v petek ponekod že zamegljeno.

V soboto se bo od severovzhoda približevalo našim krajem hladno višinsko jedro. Vremenska fronta bo v noči na nedeljo vsaj delno oplazila tudi naše kraje.

V soboto bo postopno že več oblakov in vlage, mestoma bo morda padlo tudi nekaj dežja. Ni izključeno, da bo ob vdoru hladnejšega zraka ponekod lahko nastala kakšna krajevna ploha.

V nedeljo kaže na spremenljivo oblačnost, mestoma bo lahko padla kakšna kaplja dežja. Vmes bodo tudi daljša obdobja s suhim vremenom in z vsaj delno jasnino. Količine padavin bodo v vsakem primeru, če sploh bodo, bodisi v soboto kot v nedeljo razmeroma skromne, verjetnost padavin za zdaj tudi ni potrjena. Zapihala bo burja.

Če bo hladno višinsko jedro od severovzhoda v nedeljo ali ponedeljek res doseglo v celoti tudi naše kraje, se bo ozračje spet ohladilo in bomo v začetku prihodnjega tedna spet beležili temperature za več stopinj Celzija pod dolgoletnim povprečjem.