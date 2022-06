Približuje se hladno višinsko jedro

Po sinočnji hladni vremenski fronti, ki je razmeroma hitro ponoči prešla naše kraje se je vreme po pričakovanjih danes prehodno izboljšalo. Drugi del poslabšanja pa se bo udejanjil v nočnih urah in jutri zjutraj, ko bo naše kraje od severozahoda naglo prešlo hladno višinsko jedro. Z njim prihaja druga hladna vremenska fronta.

Danes bo povečini sončno. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 26 stopinj Celzija.

Zvečer in ponoči se bo spet pooblačilo, v nočnih urah se bodo začele pojavljati prve padavine, deloma plohe in nevihte. Jutri bo sprva oblačno in deževno, čez dan se bo vreme zlasti v popoldanskih urah počasi izboljšalo. Hladneje bo. Zapihala bo šibka do zmerna burja, najvišje dnevne temperature bodo do okrog 20 stopinj Celzija, ponoči pa se bo živo srebro spustilo do okrog 15 stopinj Celzija.

V petek se bo delno razjasnilo. Pihala bo šibka do zmerna burja. Čez dan bo že topleje.

V soboto in nedeljo bo povečini sončno in spet poletno toplo.