Približuje se plitev sredozemski ciklon

Iznad južnih predelov italijanskega polotoka se našim krajem približuje plitev sredozemski ciklon. S seboj prinaša občasne krajevne padavine, deloma plohe, ob njegovem približevanju pa se bo spet okrepila tudi burja.

Jutri bo povečini oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Možna bodo vmesna obdobja spremenljivega vremena z delnimi razjasnitvami. Pihala bo šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 25 stopinj Celzija.

V noči na sredo in v sredo se bo vreme izboljšalo. Povečini bo spremenljivo, občasno bo lahko še padlo nekaj kapelj dežja. Pihala bo šibka do zmerna burja. Zlasti v popoldanskih urah bodo možne obsežnejše razjasnitve.

V četrtek in petek bo pretežno jasno in topleje. Burja bo ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo zlasti na Goriškem do okrog 28 stopinj Celzija.