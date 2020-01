Približuje se španski ciklon

Ciklon, ki je v Španiji in Franciji v minulih dneh povzročil izrazito poslabšanje, se pomika proti vzhodu in se bo v prihodnjih dneh približal našim krajem. V soboto in nedeljo bo vplival tudi na vreme pri nas, toda le delno, ker bo po poti oslabel. Vseeno pa bo ob koncu tedna več oblačnosti in bodo ponekod možne tudi manjše občasne padavine. Povečal se bo tudi odstotek vlage.

Anticiklon s suhim severovzhodnim zrakom bo vztrajal do vključno petka. Več sončnega vremena bo zlasti danes in jutri, v petek se bo oblačnost postopno že nekoliko povečala. Danes in jutri bo še pihljala šibka burjica, ki bo v petek ponehala.

V soboto in nedeljo bo povečini oblačno. V soboto bodo ponekod možne manjše padavine, v gorah kot rahel sneg. Ozračje bo mestoma zamegljeno.

V začetku prihodnjega tedna bo vreme stanovitno pred morebitnim poslabšanjem.