Pričakovanega mraza (za zdaj) ne bo

Božič bo z izjemo gorskega sveta tudi letos zelen. Sanje nekaterih o snegu so se ob zadnjih vremenskih izračunih razblinile. Vdor mrzlega severnega zraka je za zdaj preložen. Naši kraji bodo za praznike pod vplivom zmernejših atlantskih tokov in nekaj ciklonskih območij. Do preobrata z vdorom severnega zraka pa bi lahko prišlo zadnje dni v letu.

Do petka bo sicer višinah vztrajal anticiklon, ki bo sicer postopno slabel, toda nam bo še zagotavljal povečini stanovitno vreme. V nižjih slojih ozračja pa bo že jutri začel pritekati bolj vlažen zrak.

V torek, sredo in četrtek bo prevladovalo zmerno do pretežno oblačno vreme z umirjenim ozračjem. Povečal se bo odstotek vlage.

Noči bodo še kar mrzle, živo srebro se bo v nižinskem svetu povečini spuščalo rahlo pod ničlo, najvišje dnevne temperature pa bodo do okrog 8 ali 9 stopinj Celzija.

V petek bo že občasno rosilo ali rahlo deževalo, božič pa bo, kot kaže, oblačen in deževen.

Do dodatnega poslabšanja z večjimi količinami padavin naj bi prišlo od nedelje, 26. decembra.

V dneh pred koncem leta naj bi se po zdajšnjih izračunih ozračje ohladilo.