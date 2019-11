Prihaja nova solidna vremenska fronta

Našim krajem se od zahoda približuje nova vremenska fronta, ki prinaša poslabšanje s padavinami. Danes se bo v popoldanskih urah postopno že povečala oblačnost, jutri pa se bodo pojavljale povečini zmerne do občasno lahko močne padavine.

Arso je zaradi izdatnejših padavin in močnejšega vetra za jutri objavil rumeno opozorilo. Pričakuje, da bo v 24 urah lahko padlo 25 do 50 litrov dežja na kvadratni meter, sunki vetra pa bodo lahko dosegali hitrost 70 do 85 km/h.

V četrtek bo sprva še oblačno in deževno, čez dan bodo padavine oslabele in ponehale. V petek se bo vreme izboljšalo.

V soboto bo spremenljivo ali oblačno z manjšo možnostjo padavin, v nedeljo čez dan pa se bo vreme, kot kaže, poslabšalo.