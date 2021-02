Prihaja pomlad

V gorah se je ozračje danes že otoplilo, najvišje dnevne temperature marsikje presegajo +5 stopinj Celzija, na Zoncolanu je živo srebro preseglo +7 stopinj Celzija. Nekoliko topleje je bilo tudi v nižinah, kjer se je kakšen posamezen sončni žarek utrl pot v vlažnem sloju prizemnega zraka. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi jutri, ko bo zlasti v gorah še za kakšno stopinjo Celzija topleje. Povečala se bo nevarnost snežnih plazov.

Podobna vremenska slika se bo nadaljevala v ponedeljek in mestoma verjetno še v torek. V gorah bo sončno in toplo, drugod pa bo nekaj več vlage. Zlasti od srede pa bo tudi v nižinah in ob morju čez dan prevladovalo sončno vreme. Naše kraje bo z okrepitvijo anticiklona dosegel vse toplejši pomladni zrak. Najvišje dnevne temperature se bodo od srede v nižinah vzpenjale do okrog 20 stopinj Celzija, kakšno stopinjo Celzija manj bomo namerili ob morju. Pomlad vsaj prehodno trka na vrata. Ob koncu prihodnjega tedna je možno, da se bo ozračje ohladilo, prav tako tudi v daljšem roku ni izključen še kakšen vdor mrzlega severnega zraka.