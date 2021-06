Z okrepitvijo subtropskega anticiklona, ki nam bo zagotovil vremensko stanovitnost in višje temperature, prihaja pravo poletje. Obdobje s prevladujočim sončnim vremenom in nizko verjetnostjo padavin bo trajalo, če izvzamemo možnost morebitnih občasnih popoldanskih krajevnih ploh in neviht v gorah ali le kakšen prehoden padec zračnega tlaka, vsaj do okrog 20. junija, po vsej verjetnosti pa tudi dlje.

Šlo bo za obdobje z najvišjimi dnevnimi temperaturami povečini okrog 30 stopinj Celzija, prijetno toplo bo, toda ne ravno ekstremno vroče. Morje je za zdaj ob pogosti šibki burjici, ki ga je premešala v preteklih dneh, še razmeroma sveže in ima v Tržaškem zalivu nekaj manj kot 21 stopinj Celzija, v bližnji prihodnosti pa se bo postopno nekoliko otoplilo.

Ta konec tedna bo sončen in topel. Popoldanske plohe in nevihte bodo tudi v gorah bolj malo verjetne. Najvišje dnevne temperature bodo zlasti na Goriškem v nedeljo lahko presegale 30 stopinj Celzija. Razmere bodo nadvse prijetne za na plažo pa tudi za sprehode v naravo ali za izlete v gore.

V ponedeljek bo zapihala šibka burja in bo nekoliko manj vroče. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 27 stopinj Celzija. V torek in sredo bo sončno in topleje.