Prihaja vročinski val

Italijanski vremenoslovci opozarjajo na prihod vročinskega vala v prihodnjih dneh. Sonce bo še posebej peklo na jugu, kjer pričakujejo do 40 stopinj Celzija, medtem ko bo na severu države v Padski nižini občutna vlaga, ki jo bodo spremljale temperature do 36 stopinj Celzija. V Furlaniji - Julijski krajini bo le za spoznanje znosnejše, po napovedih deželne metereološke opazovalnice bo v sredo na obali grelo do 34 stopinj, občutek toplote pa bo večji zaradi vlage. V gorah niso izključeni popoldanski nalivi.

Severnoafriški anticiklon bo začel učinkovati že jutri, temperature pa se bodo najbolj dvignile v drugi polovici tedna. Toplo in vlažno bo tudi ponoči, v velikih mestih pričakujejo, da temperatura ne bo padla pod 22 stopinj Celzija. Noči bodo tople tudi ob morju.

Toplo in vroče bo tudi v Sloveniji in ob Jadranu.