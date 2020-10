Prihaja zima, v gorah bo močno snežilo

V gorah bo jutri snežilo kot pozimi. Nad okrog 700 metrov bo zapadlo od 20 do 40 cm snega, sporoča Arso, ki je za severozahod Slovenije objavil oranžno opozorilo. Opozarja pa tudi pred nevarnostjo snegoloma v višjih legah. V nedeljo se bo pojavila nevarnost snegoloma že dopoldne v višjih predelih Gorenjske in Koroške, so zapisali, popoldne in zvečer pa tudi ponekod na Notranjskem, Kočevskem in v Zasavju.

Drugod je Arso objavil rumeno opozorilo. Za jugozahod je včerajšnje rumeno opozorilo glede vetra še nekoliko zaostril. Najmočnejši sunki vetra bodo lahko dosegali od 85 do 100 km/h, so med drugim zapisali. Sicer pa pričakujejo tudi izdatne padavine in v nočnih urah nevihte.

Ozračje se bo povsod občutno ohladilo. Ob morju se bo živo srebro spustilo do okrog 10 stopinj Celzija, na Kraški planoti in v nižinah pa do okrog 5 stopinj Celzija. Občutek mraza bo povečevala burja.