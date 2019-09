Kot so meteorologi napovedovali, je že danes popoldan prišlo do občutne spremembe, saj prihaja v naše kraje prva hladna vremenska fronta. V deželi FJK so danes popoldan že nastale prve nevihte, temperature so že nižje, deželna civilna zaščita pa je zaradi napovedanih neurij objavila rumeno opozorilo, ki velja od danes ob 14. uri do jutri ob 6. uri. Jutri dopoldne naj bi namreč dež povsod ponehal, od severa se bo postopno jasnilo.