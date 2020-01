Prihajajo nove padavine

Naše kraje bo jutri dosegla nova atlantska vremenska fronta, ki prinaša padavine in v letošnji zimi že običajno razmeroma visoke temperature. Teden se bo nato nadaljeval in zaključil povečini pod okriljem solidnega anticiklona, ki nam bo v glavnem zagotavljal stanovitnost, za zdaj kaže, da brez omembe vrednih poslabšanj, če izvzamemo morebitno kopičenje vlažnega zraka v prizemnih slojih. Do občutnejšega preobrata vremenske slike pa bi lahko po zdajšnjih izračunih prišlo sredi prihodnjega tedna, ko naj bi se mrzel severni zrak spuščal proti Sredozemlju in dosegel tudi naše kraje.

Jutri bo oblačno in deževno, zapihal bo jugozahodni veter. V gorah nad namorsko višino okrog 800 do 1000 metrov bo snežilo.

V sredo, četrtek in petek bo povečini zmerno oblačno. Mestoma bo ozračje zamegljeno ali bo nastala megla. Ob koncu tedna ne bi smelo biti večjih sprememb, v soboto bo predvidoma nekaj več oblačnosti.

Novosti se medtem obetajo v srednjem roku. Po zdajšnjih analizah namreč kaže, da bi lahko sredi prihodnjega tedna prišlo do občutnejšega preobrata in da bi se morda lahko, prvič letos, res prikazala zima. Proti Sredozemlju se bo namreč spustilo obsežno območje mrzlega severnega zraka, ki bo lahko vplivalo tudi na vreme pri nas. Če bo evolucija res taka, bo šlo verjetno za nekoliko dolgotrajnejšo ohladitev in ni izključeno, da bodo ob padcu temperature lahko mestoma nastali ugodni pogoji tudi za padavine. Po zdajšnjih izračunih - toda termin je še zelo oddaljen - bi morda lahko snežilo tudi v nižjih predelih.