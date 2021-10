Prihajajo padavine

Z obratom od jugozahoda se je občutno povečala relativna vlaga, ozračje je marsikje zamegljeno. Prevladuje pa zmerna oblačnost.

V popoldanskih urah se bo nadaljevala podobna vremenska slika, zlasti v goratih predelih bo lahko že padlo nekaj kapelj dežja.

Jutri se bo ob okrepljenih južnih vetrovih oblačnost povsod povečala in bo pričelo deževati. Padavine bodo v jutranjih urah pogostejše in verjetnejše v goratih predelih, medtem ko bo zlasti v južnih predelih dežele in ob morju, kjer bo zapihal okrepljen jugo, ponekod še suho.

Jutri popoldne in zvečer se bodo padavine razširile nad vse predele dežele in se bodo okrepile. Vmes bodo tudi plohe in posamezne nevihte. Razmeroma toplo bo.

V noči na petek, ko bo naše kraje dosegla vremenska fronta, se bodo pojavljale zmerne do močne padavine, vmes bodo plohe in posamezne nevihte. V petek čez dan bo v glavnem še oblačno in deževno. Padavine bodo najprej slabele na severozahodu. Zapihala bo burja in bo začel pritekati nekoliko hladnejši zrak.

Konec tedna bo sončen, pihala bo burja in bo nekoliko hladneje.