Prihajata dva izrazita nevihtna vala, z njima neurja in »tramontana«

Arso je danes ob 9. uri poostril včerajšnjo napoved. Alarm ni več rumen, temveč oranžen. Arso opozarja pred dvema nevihtnima valoma.

Danes bodo ob močnih nevihtah možna krajevna neurja z nalivi, sunki vetra in točo, piše v opozorilu. Prvi izrazitejši val neviht bo Slovenijo (op. ur. in tudi FJK) prešel dopoldne in sredi dneva, drugi pa predvidoma proti večeru.

Ob nevihtah bo na Obali zapihal močan veter zahodnih in severnih smeri, s sunki predvidoma od 70 do 100 km/h, zaključuje Arso.

Kaže, da bo ob morju zvečer zapihala »tramontana«, močan in sunkovit severni do zahodni veter, ki v poletnih mesecih spremlja močne nevihte.