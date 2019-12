Prihajata še dve fronti, nato se bo vreme izboljšalo

Naše kraje bosta ponoči in jutri zjutraj prešli še dve vremenski fronti, jutri popoldne pa se bodo vremenske razmere že počasi umirjale. Od ponedeljka se bo krepil anticiklon, ki nam bo večji del prihodnjega tedna zagotovil stanovitno in povečini sončno vreme.

Glavnina poslabšanja je po vsej verjetnosti že za nami. Nočna vremenska fronta, ki je v celotni deželi prinesla veliko padavin, počasi zapušča naše kraje. Vreme se bo v prihodnjih urah postopno delno izboljšalo. Prihajajoči vremenski fronti pa bosta, kot kaže, nekoliko manj izraziti, četudi jih ne gre ravno podcenjevati. Količine padavin bodo namreč manjše od minulih, vseeno pa ne ravno skromne. Arso je razglasil oranžni alarm do današnjih popoldanskih ur, nato alarm rumene barve do jutrišnjega opoldneva. Opozorilo civilne zaščite iz FJK pa je vseskozi oranžne barve.

Kakorkoli že, padavine se bodo v nočnih urah ter znova jutri zjutraj spet krepile in bodo pogostejše. Vmes bodo možni občasni premori. Meja sneženja bo zelo raznolika in se bo tudi spreminjala, v krajih, ki bodo pod večjim udarom toplih južnih vetrov, bo višja. V Alpah se bo meja sneženja predvidoma spustila do nadmorske višine kakih 1000 metrov ali mestoma lahko tudi nižje, v predalpah pa do kakih 1200 do 1400 metrov.