Prihodnje leto ameriška Evrovizija

Tekmovanje za pesem Evrovizije je eden najbolj gledanih dogodkov na televiziji, med zvezde je denimo izstrelilo skupino ABBA. Prihodnje leto bo v ZDA potekala ameriška različica The American Song Contest, na kateri se bodo za zmago pomerili solo izvajalci, dueti ali skupine z do šestimi člani iz vseh 50 ameriških zveznih držav. Ameriška različica bo ohranila evropski format: na tekmovanju bo vsaka zvezna država sodelovala s samo eno pesmijo. Kvalifikacijski nastopi bodo vodili do polfinala in nato do finala.

Družba Propagate Content bo ustanovila akademijo ameriškega glasbenega tekmovanja, ki jo bodo sestavljali ameriški glasbeni profesionalci, predstavniki različnih žanrov. Ti bodo sestavljali strokovne žirije, ki bodo skupaj z regionalnimi gledalci izbirale najboljše iz vsake od zveznih držav.

Producent Christer Bjorkman, ki je leta 1992 na Evroviziji zastopal Švedsko, nato pa deloval v zakulisju tekmovanja kot producent in kreativni direktor, je za Variety povedal, da je Evrovizija projekt, o katerem je sanjal že od otroštva. »Da imam priložnost uporabiti vse, kar vem o formatu, in znova ustvariti vse od začetka ter to pripeljati pred novo občinstvo, je velika čast,« je še povedal, piše STA.