Vse trgovine v Italiji, gostinski lokali, bari, estetski saloni in frizerji bodo lahko odprli 18. maja. Tako so se domenili na današnjem spletnem zasedanju predstavniki vlade in deželnih uprav. Zdravstveni protokol in smernice ob ponovnem odprtju za posamezne dejavnosti bo vlada sporočila med četrtkom in petkom.