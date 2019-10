Prihodnji teden izrazit vremenski preobrat

Zdajšnje toplo in sončno obdobje se bo nadaljevalo do vključno nedelje. Prevladovala bo velika stanovitnost, beležili bomo za ta čas visoke temperature. Le v nočnih urah bo zaradi zelo umirjene vremenske slike ozračje ponekod zamegljeno.

Anticiklon, ki nam je dalj časa zagotavljal za ta čas nenavadno vreme, pa bo od ponedeljka oslabel. V torek bo večji del Evrope prečesala izrazita hladna vremenska fronta, za katero bo začel pritekati severni zrak. Sprememba v zvezi z zdajšnjim dogajanjem bo izrazita. Ozračje se bo od srede občutno ohladilo, zapihala pa bo tudi zmerna do močna burja.

V ponedeljek in verjetno sprva tudi v torek bo vreme še povečini stanovitno, postopno pa se bo povečala zmerna oblačnost. Poslabšanje se bo začelo v torek zvečer ali v noči na sredo. Pojavljale se bodo padavine, deloma plohe in nevihte. Živo srebro se bo začelo spuščati.

V sredo bo oblačno in deževno, zapihala bo burja. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog ali le malo nad 10 stopinj Celzija. Pihala bo burja, ki bo povečevala občutek mraza. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okrog 1000 metrov. Deželne vrhove bo po vsej verjetnosti pobelil sneg.

Tudi v drugi polovici prihodnjega tedna se bo po zdajšnjih izračunih nadaljevalo razmeroma mrzlo in vetrovno vreme s spremenljivostjo in verjetnimi občasnimi padavinami.