Prihodnji teden se vrača zima

Naši kraji bodo v prihodnjem tednu na obrobju anticiklona, ki bo severneje in območja nizkega zračnega tlaka, ki bo nad vzhodnim Sredozemljem, ugotavlja Arso v 5- do 10-dnevnih vremenskih obetih. Ob severovzhodnem vetru bo dotekala hladna, polarna zračna masa, so zapisali.

Od ponedeljka do vključno srede bo prevladovalo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo na Primorskem. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Hladno bo. Jutranje temperature bodo po nižinah od -5 do 0, najvišje dnevne okoli 5, na Primorskem do 10 °C. Od četrtka najprej se verjetnost za obilnejše padavine nekoliko poveča, so zaključili.