Prihodnji teden se vračata mraz in sneg

Zima bo v prihodnjem tednu močneje zamahnila z repom, je zapisal Arso na družbenih omrežjih. V noči na torek bo izrazit vdor mrzle zračne mase iz severa Evrope in Arktike dosegel naše kraje. Po zdajšnjih izračunih kaže, da bo zelo hladna zračna masa zelo hitro in brez izrazitejšega predhodnega segrevanja preplavila tudi naše območje, so zapisali. Nad severno Italijo bo v noči na torek po vsej verjetnosti nastalo ciklonsko območje. Pojavljale se bodo padavine, ki se bodo razširile nad vse naše kraje, ob dotoku vse hladnejšega zraka pa bo v torek najverjetneje snežilo do nižjih predelov. Za zdaj je še težko oceniti količino padavin, toda, kot kaže, jih ne bo ravno posebno malo. Arso je s tem v zvezi za zahodno Slovenijo, ki meji s FJK, za torek že razglasil rumeni alarm in pričakuje do 10 cm snega. Hladno vreme z možnostjo snežnih ploh bo tudi v nadaljevanju prihodnjega tedna. Precej verjetno je tudi, da bodo temperature negativne tudi po nižinah.

Medtem se je danes ob prvem vdoru polarnega zraka ozračje že občutno ohladilo v primerjavi z minulim dogajanjem. Danes se bo vreme izboljšalo, jutri in v ponedeljek pa bo povečini sončno z le morebitno občasno zmerno oblačnostjo.