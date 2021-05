Prihodnji teden vse bolj poleten

V prihodnjem tednu bo vse več sončnega vremena, verjetnost padavin bo zelo majhna, zlasti od srede pa bo postopno tudi topleje, sporoča Arso.

Iznad Sredozemlja se bo v prihodnjih dneh proti Alpam okrepil višinski greben s toplim zrakom, ki nam bo zagotovil stanovitno in povečini sončno vreme, so zapisali. Prevladovali bodo šibki severovzhodni vetrovi. Najvišje dnevne temperature bodo v prvi polovici tedna malo nad 20 stopinj Celzija, v drugi polovici pa malo nad 25 stopinj Celzija.

Medtem bo danes proti našemu območju zlasti v višjih slojih ozračja pronical hladnejši severni zrak in bo več oblačnosti. V popoldanskih urah bodo možne krajevne plohe in nevihte, ki bodo najmanj verjetne in pogoste ob morju. Zapihala bo burja.

Jutri bo prevladovalo sončno vreme, sprva bo še pihala šibka do zmerna burja, ki bo čez dan oslabela.