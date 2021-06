Prihodnji torek v Sloveniji morda razglasitev konca epidemije

Epidemiološka slika v Sloveniji se je izboljšala, meni strokovna skupina, ki je vladi predlagala, naj zdaj veljavne epidemije ne podaljšuje, je sporočil minister za zdravje Janez Poklukar. Po njegovih besedah bodo že prihodnji torek morda razglasili konec epidemije, kar pa še ne pomeni, da bodo vsi ukrepi ukinjeni. Za določene omejitvene ukrepe namreč obstaja podlaga v zakonu o nalezljivih boleznih in mora o morebitnem izteku ukrepov vlada predhodno obvestiti državni zbor. S koncem epidemije se v gostinskih lokalih med drugim umika omejitev, da so lahko pri mizi štiri odrasle osebe in otroci, navaja STA.

Svetovalna skupina meni, da se bo epidemiološko stanje v prihodnjih dneh še izboljšalo in da bodo tako izpolnjeni vsi trije pogoji za izhod iz pandemije, in sicer poleg števila hospitaliziranih in bolnikov na intenzivnem zdravljenju, tudi 14-dnevna pojavnost, ki mora biti manjša od 140 na 100.000 prebivalcev, je povedala vodja Mateja Logar.