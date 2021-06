Prijave mladih dopoldne s polno paro

V FJK se z današnjim dnem lahko prijavlja na cepljenje mlajši del populacije oz. tudi ljudje pod 39. letom starosti do vključno 16. leta. Prijave so zjutraj stekle s polno paro. Opoldne so pristojne službe zbrale že skoraj 30.000 prijav, točneje 29.831. Naročanja so bila najpogostejša v lekarnah, kjer se je prijavilo 14.289 ljudi in na spletni strani, 13.060 ljudi, medtem ko se jih je za telefonski klic odločilo 2469.

»S cepljenjem ljudi od 16. do 39. leta pričakujemo, da se bo cepilna kampanja močno pospešila,« sta izjavila predsednik FJK Massimiliano Fedriga in pristojen za zdravstvo v deželni vladi ter podpredsednik FJK Riccardo Riccardi. Gre za potencialno populacijo 270.000 ljudi, katerih 50.000, ki sodi v prioritetne kategorije, je že bilo cepljenih, torej jih preostaja 220.000. Cepili pa jih bodo z odmerki cepiv družb Pfizer-BionTech in Moderna. »S cepljenjem mladih, za katere upamo, da se bodo prijavili v velikem številu, bo boj proti covidu-19 še učinkovitejši in normalnost bližja« sta menila.

Upravičenci bodo lahko termin rezervirali na namenski spletni aplikaciji, v lekarnah oz. na Enotnih točkah za naročanje (CUP) ali s klicem na tel. št. 0434 223522.