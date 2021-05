Prijave za cepljenje 50-letnikov in starejših tudi v FJK

Pred dnevi smo poročali, da se bodo od ponedeljka, 10. maja, v FJK lahko prijavili na cepljenje proti covidu-19 ljudje od 55. do 59. leta starosti, tudi tisti brez posebnih zdravstvenih težav. Skladno z vsedržavno odločitvijo izrednega komisarja za covid-19 Francesca Paola Figliuola pa so tudi v FJK starostno skupino upravičencev razširili na 50-letnike in starejše, se pravi, da se bodo od ponedeljka, 10. maja, tudi v FJK lahko prijavili na cepljenje proti covidu-19 ljudje ob 50. do 59. leta starosti. Vest je sporočil podpredsednik Dežele FJK, pristojen za zdravstvo, Riccardo Riccardi, ki je med drugim tudi povedal, da bodo podaljšali vmesni čakalni termin med prvim in drugim odmerkom za cepivo Pfizer-BioNtech, ki bo po novem 42 dni in za cepivo Moderna, ki bo 28 dni.

Upravičenci bodo lahko termin rezervirali na namenski spletni aplikaciji, v lekarnah oz. na Enotnih točkah za naročanje (CUP) ali s klicem na tel. št. 0434 223522.