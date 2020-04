Prijeli moškega, ki je ukradel dva revolverja

Koprski policisti so sporočili, da so prijeli moškega, ki je 28. februarja ukradel dva revolverja iz odklenjene hiše na območju Gabrovice pri Črnem Kalu. Včeraj so ga ustavili na počivališču Studenec. Gre za 37-letnega Ljubljančana, ki so mu odvzeli prostost. Opravili so tudi hišno preiskavo, vendar orožja za zdaj še niso našli, zato se preiskava nadaljuje, sporočajo. Sledi mu obdolžilni predlog zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja in kazenska ovadba za kaznivo dejanje tatvine.

Moškega je med tatvino posnela video nadozorna kamera. Policisti ga niso uspeli identificirati, zato so posnetek objavili na spletnih omrežjih in v medijih. Po objavi so prejeli veliko koristnih informacij, ki so bili odločilne, da so lahko osumljenega identificirali. Vsem, ki so nudili informacije se zahvaljujejo, so zapisali.