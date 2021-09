Prijetno septembrsko poletje ves teden

V tem tednu bo pod okriljem subtropskega anticiklona še prevladovalo sončno in za ta čas prijetno toplo vreme. Zlasti sredi tedna se bo še nekoliko otoplilo, ponekod, zlasti na Goriškem, se bo živo srebro lahko dotaknilo 30 stopinj Celzija. Nekoliko toplejše, toda še vedno precej bolj sveže kot v avgustu, bodo noči.

Danes, jutri in v sredo bo tudi ob morju ob pretežno jasnem vremenu in šibki burjici nekoliko topleje, najvišje dnevne temperature bodo do okrog 28 stopinj Celzija. Morje ima v Tržaškem zalivu nekaj več kot 23 stopinj Celzija. Od četrtka bodo pihali šibki krajevni vetrovi in bo ob morju čez dan kakšna stopinja Celzija manj, drugod pa bo topleje.

Povečini stanovitno vreme bo večji del tedna tudi v gorah, kjer bo v popoldanskih urah mestoma nekaj več oblakov, nastanek krajevnih ploh ali neviht pa je po zdajšnjih izračunih do vključno petka bolj malo verjeten.

Krajevna nestanovitnost v gorah se bo nekoliko povečala v soboto in nedeljo, ko bodo lahko nastale posamezne krajevne plohe ali nevihte, predvidoma bo nekaj več občasne zmerne oblačnosti tudi ponekod drugod.