Priletela na zagrebško letališče s kilogramom kokaina

Na zagrebškem letališču Franja Tuđmana so hrvaški cariniki ustavili 22-letno brazilsko državljanko, ki je poskusila pretihotapiti približno kilogram kokaina. Drogo je imela všito v obleki. V njej so našli dve s tkanino obloženi plastični vrečki, v katerih je bilo 1080 gramov kokaina, so sporočili. Zagrebška policija je žensko kazensko ovadila in priprla.

Dvaindvajsetletnica je v Zagreb priletela iz Sao Paola preko Lizbone. Obleko z všitim mamilom je v dogovoru z neznanim moškim prevzela v košari za smeti v stranišču letališča v Sao Paolu, prav tako je bil v torbi tudi denar, so ugotovili zagrebški policisti.