»Priložnost za obe manjšini«

»Rim in Ljubljana bi se morala potruditi za gospodarski razvoj slovenske manjšine v Italiji in italijanske v Sloveniji ter gledati na obmejni prostor kot na skupno dobrino, kar se danes žal ne dogaja«. Da državi pri tem močno zamujata je prepričan poslanec italijanske narodnosti v slovenskem parlamentu Felice Žiža, ki je predstavil italijanski vladi zamisel za meddržavni sklad za obe manjšini. To je storil med nedavnim obiskom v Rimu, kjer je spremljal gospodarskega ministra Zdravka Počivalška. Skratka, kot če bi slovenska senatorka Tatjana Rojc spremljala italijanskega ministra na obisku v Ljubljani.

V intervjuju za Primorski dnevnik Žiža pojasnjuje zametke te zamisli, za katero italijanska vlada kaže politično zanimanje,, stvari pa se ne dogajajo same po sebi, a bo treba za projekt še veliko postoriti. V slovenski manjšini sta njegova glavna sogovornika krovni organizaciji- Slovenska kulturno gospodarska zveza (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO), v italijanska manjšini pa Italijanska obalna skupnos-CAN Costiera.