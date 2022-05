Primer opičjih koz potrdili tudi v FJK

Ugotovili so prvi primer opičjih koz v FJK. Potrdili so ga pri 33-letnem Videmčanu, je sporočil podpredsednik deželne vlade Riccardo Riccardi. Šlo naj bi za zahodnoafriško različico virusa, ki se v zadnjem obdobju širi v Evropi in je blažja. Obstajata sicer dve različici virusa, zahodnoafriška in centralnoafriška.

Bolezen opičjih koz je bistveno manj prenosljiva kot covid-19, poleg tega je oseba kužna šele po pojavu simptomov, podobnim gripi, in izpuščaju. Ta spominja na izpuščaj ob vodenih kozah oz. noricah, vendar so kožne spremembe bistveno večje in lahko pustijo brazgotine.

Bolezen se sicer začne s povišano telesno temperaturo, glavobolom, bolečino v mišicah, povečanimi bezgavkami, izpuščaj se pojavi približno čez dva dni. Najprej kot madeži na koži, nato nastanejo mehurčki, ki počijo. Ko se rane zacelijo in krasta odpade, pa oseba ni več kužna.

Do prenosa namreč prihaja ob tesnem stiku, in sicer ob stiku s kožnimi ranami okuženega ali ob stiku z materiali, ki so se dotikali kože okuženega.