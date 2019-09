Predsednik vlade Marjan Šarec je na včerajšnji slovesnosti v Ajdovščini ob državnem prazniku, vrnitvi Primorske k matični domovini dejal, da so Primorci največji zgled. »Primorci ste največji vzor in zgled, kako se iz največje žalosti in trpljenja rodi veličastna zmaga in ljubezen do domovine,« je poudaril. »Primorci so izkazali ogromno srčnosti, poguma, ogromno so pretrpeli. Primorci so nam zgled, kako je treba vztrajati, kako se ne smemo predati. Vse naše današnje težave so malenkost proti vsemu, kar so pretrpeli Primorci v preteklosti,« je dejal Šarec.

