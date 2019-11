Primorska avtocesta je spet prevozna. Zaradi odstranjevanja posledic nesreče med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče pa je v smeri proti Ljubljani zaprt počasni pas, zastoji se še nadaljujejo. Zjutraj je tam zagorelo tovorno vozilo.

Primorska avtocesta bo zaradi del zaprta med razcepom Srmin in priključkom Kozina proti Ljubljani, vsako noč od 29. 11. do 1. 12., med 21. in 5. uro. Obvoz bo urejen po vzporedni cesti.