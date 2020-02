Primorska najbolj izpostavljena ozonu

Primorska je najbolj izpostavljena ozonu. V Kopru je ARSO lani nameril 44 preseganj, v Novi Gorici 42 preseganj. Med višje ležečimi kraji je slika še bolj zaskrbljujoča, saj je bilo na Otlici v letu 2019 55 preseganj, na Krvavcu pa 65 preseganj. Gre za število preseganj dnevne 8-urne vrednosti, ki je določena pri 120 mikrogramih na kubični meter in v koledarskem letu ne sme biti presežena več kot 25 dni.

Podatki so nedvomno zaskrbljujoči in so prav gotovo vsaj deloma verodostojni tudi za obmejno dogajanje v FJK. Čeprav gre za posledico zapletenih kemijskih reakcij ob prisotnosti močnega sončnega žarčenja in visokih poletnih temperatur, odigrava precejšnjo vlogo pri povečevanju ozona tudi zračna onesnaženost.

V človeškem telesu ozon povzroča vnetje pljuč in bronhijev. Ob izpostavljenosti ozonu se telo bojuje proti vstopu tega plina v pljuča, kar pa zmanjšuje količino vdihanega kisika. Manj vdihanega kisika pomeni več dela za srce, zato je za ljudi z obolenji srca in ožilja ali dihal izpostavljenost visokim koncentracijam ozona izčrpavajoča, lahko pa celo usodna.