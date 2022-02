Primorski dnevnik v karavli JLA na Livku

Kobariški muzej prve svetovne vojne je pravi biser, ki se ga splača ogledati. Obiskovalci v njem na poseben način podoživljajo čas, ko je v Posočju divjala prva svetovna vojna vihra. Muzej je poznan po tem, da skozi osebne pripovedi protagonistov soške fronte in še posebej znamenite 12. soške bitke na občuten način predstavi kraje, dogodke in ljudi, ki so zaznamovali krvavo soško fronto. Kobariški muzej, ki sprejema obiskovalce z vsega sveta, s svojimi razstavami in pripovedmi posreduje jasno sporočilo o zločinih in norosti vojne.

V muzeju hranijo dokumente in spomine o novejši krajevni zgodovini, med katere sodijo predmeti, ki so jih ob razkroju Jugoslavije našli v karavli jugoslovanske ljudske armade na Livku, nedaleč od meje z Italijo v Beneški Sloveniji. Poleg vojaških predmetov, pisem in fotografij so jugoslovanski mejni stražniki hranili tudi posebno izdajo Primorskega dnevnika z dne 5. maja 1980, ki je oznanjala Titovo smrt.

V muzejevi vitrini je na ogled tudi Primorski dnevnik z dne 12.junija 1949 z novico o smrti pesnika Otona Župančiča in s pozivom Branka Babiča (v slovenščini in italijanščini), naj tržaški Slovenci na upravnih volitvah glasujejo za Slovansko-italijanskio ljudsko fronto.